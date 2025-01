"Bio je jedan članak u novinama još kada sam ja bio trener, da je moj tim koji sam vodio imao naviku pobeđivanja i to mi se dopalo. Videli ste to Zvezdino radovanje, pružiš ruku, nema skakanja, e, to je navika pobeđivanja. Zvezda je naučila da pobeđuje. Ova ekipa ima već šest pobeda u gostima, a pet kod kuće. Skoro sve teške završnice su dobili, što je fantastične. Igraju srednje, neki igrači ispod nivoa, a pobeđuju - to je kvalitet ekipe i to je navika pobeđivanja".