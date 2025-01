"Možemo da nalazimo izgovore, pogotovo u našoj situaciji. Ali ne možemo za ovaj način igre od večeras da nalazimo izgovore, ovo je bilo jako loše. Ali to je naš izazov, da reagujemo, to moramo da uradimo, to je naš posao. Moramo da igramo bolje. Prethodne dve sezone smo prošli kroz dosta izazova, mislim da smo večeras bili posebno loši. Moramo da učimo iz toga i da nastavimo da se borimo, duga je sezona", dodao je on.