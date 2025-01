Ko je Jagova verenica

- Ona me čini još boljim čovekom. Razume me i mnogo mi pomaže sa mnogim stvarima. Ponekad na terenu stvari znaju da budu komplikovane, a ona čini sve da mi pomogne van terena, posebno sa fokusom. Uživamo u vezi, mi smo partneri i shvatamo i prihvatamo i sportsku stranu i koliko je to važno za nas dvoje. Mnogo smo srećni i to je ono što našu vezu čini posebnom, ta sreća - rekao je Jago.