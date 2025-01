Turski tim je stigao do trijumfa u krcatoj Beogradskoj areni, a srpski reprezentativac je uz 11 poena i dva skoka zabeležio i osam asistencija. Zaslužan je za poslednje poene na utakmici i to sa linije slobodnih bacanja na 13 sekundi do kraja, kada je stavio tačku na pitanje pobednika.