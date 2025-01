- Ne može da se opiše, to morate da odete da doživite. To je jedna od stvari o kojima pričam sa prijateljima da je nemoguće preneti. Da, možete da vidite slike, snimke iz dronova na društvenim mrežama, ali dok na svojoj koži ne osetite kako se cela hala trese, kako se celo telo naježi, to je nešto što ne može da se opiše - rekao je Bogi.