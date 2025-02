- Šta sam mogao da kažem, već da ga smirim. Probao sam i kad je napravio treći faul, pre tehničke. Očigledno kasna reakcija, sudije su procenile da je za tehničku. Rekao sam da bude miran, to je to. Povređeni igrači? Vanja i Frenk Nilikina ne verujem da će početi, možda ćemo proveru imati u toku sledeće sedmice, ali to znači da ne idu na put u Evroligi u Bolonji i Monaku, što se tiče ova dva momka što su prekjuče preskočili utakmicu. Jedan ima visoku temperaturu, padala je, vraćala se... Procena je da je neki virus u pitanju i ne bi bilo dobro da zarazi ostale igrače. Mitar ima stomačne probleme i loše je. Mislim da su u tom stanju, ali kako će biti, to ne mogu da kažem.