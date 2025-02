- Skokovi igrača Zvezde su odlučili utakmicu, ubili su nas tako. Imali su više poseda i prilika da poentiraju. Zato smo izgubili. Sa mnogim grešaka možemo da živimo, ali ako takvom timu damo toliko prilika… to nas je dokusurilo - rekao je Džons i dodao:

- Laser mi je pravio probleme prilikom izvođenja slobodnih bacanja. Nisam to očekivao. Inače ne gledam ka obruču sve do pre samog šuta. Kada sam pogledao ka njemu, laser mi je bio uperen direktno u oči. To se dešava, ali moram da budem usresređen i pogađam sa penala - zaključio je plejmejker Partizana.