"Rečeno mi je da su Maveriksi pre nekoliko dana ponudili Lejkersima Dončića. Znali su tačno koga žele – Entonija Dejvisa. To je igrač za kog su bili spremni da čak i razmisle o trejdovanju Dončića. Kada su kontaktirali Lejkerse i izneli ponudu, tada su u Los Anđelesu morali da održe hitne sastanke. Do tada, Lejkersi nikada nisu razmatrali da uključe Dejvisa u trejd. Ali kada vam neko ponudi Luku Dončića, morate da razmislite. Na kraju krajeva, to je Luka Dončić", otkriva Šems.