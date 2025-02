"Sada, kada će Evropljanin postati zaštitno lice Lejkersa, to je nešto novo za nas iz Evrope. Nikad se nije dogodilo ranije. Bio je Pau Gasol, on je veliki igrač, ali ovo je nešto drugo i mnogo mi se sviđa", rekao je čuveni Grk.

"Znate šta bih ja voleo? Voleo bih Luku i Lejkersima i voleo bih Jokića u Niksima. Želim da svi Evropljani odu u ta takozvana 'velika tržišta', to bi bilo neverovatno. To je ono što ja hoću, to je moj san", poručio je Adetokumbo.