"Dopisivao sam se s njim, on nije to očekivao naravno... Mislim da sad mora da bude samo sa porodicom, veliki je to transfer. To je biznis, niko to nije očekivao, posebno on. Niko nije siguran u ligi, ali mislim da će on uraditi dobar posao. On je igrač za veliku scenu, imao je u Dalasu nešto posebno, ali...", rekao je Jokić nakon meča sa Pelikansima.