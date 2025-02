- Osvojio me je mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega - rekla je Anamarija jednom prilikom.