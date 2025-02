To se nije dopalo Stefu, koji je na kraju odibio ponudu kompanije Najki i potpisao ugovor sa "Under Armor" brendom. Najki je zbog ispada svog predstavnika tako izgubio jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

"Izašao je članak i on kaže da sam loše izgovorio njegovo ime. To nisam bio ja, apsolutno nisam bio ja. Ali nisu znali tu drugu osobu, a mene su poznavali pa su rekli da sam ja to uradio jer je to zvučno. Ali prvo znam ga oduvijek, otkad je bio srednjoškolac, bio sam agent njegovom ocu. Kako ću ja da pogriješim njegovo ime? Možda da sam ga nazvao Set, ali sigurno ne bih pogriješio. Tako da je ispalo da je Niko pogriješio. Iskreno, da je ostao sa Najkom sada bi njegov biznis bio monstruozan", izjavio je Herison.