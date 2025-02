"Ja sam sa mojim timom izanalizirao neke podatke koji su mnogo važni za sezonu. To je koliko je odsustvo igrača bilo u ovom, praktično, od avgusta meseca kada smo se skupili, pa do sada. Igrač koji je propustio samo jedan trening, jedan dan nije bio sa nama, je Sterling Brown. Eto. To je dovoljan podatak o tome koliko je on posvećen, koliko vodi računa o sebi i koliko ima želju i da igra i da pomaže timu", rekao je Obradović u razgovoru za Sport klub.