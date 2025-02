- Ova vest me je, kao i sve, iznenadila, jer je Dončić već dugogodišnji all-star igrač, kandidat za MVP titulu, a uvek je bio među top 5 kandidata. On je jedan od najvećih zvezda NBA lige koji pred sobom ima još 10 godina karijere. Kada imate takvog igrača, ugađate mu na sve moguće načine i dajete mu ugovore, jer je on kao pojedinac garancija dobrih rezultata.

- Ako Dončića uklopite sa drugim dobrim igračima, dođete do rezultata do kojih drugi ne mogu doći. On je sada trejdovan u Lejkerske za košarkaša koji je 6 godina stariji od njega. Pustili su Dončića koji im je najbitniji u plej mejkerskom sektoru. Svi se pitaju zašto je došlo do te razmene, ali mi nemamo odgovore.