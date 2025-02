Iako je prošle sezone vodio ekipu do velikog NBA finala i godinama unazad bio ubedljivo najbolji igrač tima i jedan od favorita za MVP sezne, Dalas je rešio da ga se odrekne.

Generalni menadžer Mavsa Niko Herison izjavio je da veruje da odbrana donosi trofeje i da su se odrekli Luke kako bi doveli jednog od najboljih defanzivaca u ligi, ali mnogi smatraju da to nije pravi razlog...

"To meni nije bilo opterećenje, jer nisam radio tokom leta. Imao sam obaveze, porodica, deca i hteo sam da nađem svoj način da uđem u formu. To je bio moj metod i radio je za mene. Mnogo je načina na koji se radi, ima i onih koji govore 'Dođi u formi, postani član Kuće slavnih, osvoji tri uzastopne titule...'. To je vaš način. Moj način je bio moj, radio sam tako i srećan sam kako je sve ispalo".