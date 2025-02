- Igramo sa Albom Berlin u gostima. Svako gostovanje je teško u Evroligi. Nema sumnje da je Alba specifičan tim sa sjajnim ritmom – jedan od najbržih u ligi. Pitanje je kako ćemo konzervirati energiju u utakmici. To je važno, svako od naših igrača treba da napravi korak dalje i da gura do svojih limita, jer za nas to će biti četvrta utakmica u sedam dana. Za mene je ovo glavna briga, energijom moramo da se borimo protiv dobrog tima. Sa druge strane, taktičke, moramo da pratimo plan i organizaciju igre. Moramo da pratimo plan i da izvršimo plan. Svi zu zdravi osim Dauma - rekao je Sferopulos.

- Ne gledamo skor za sada. Može to vrlo brzo da se promeni. Znamo to, možda se ljudima to ne sviđa, ali novinari ne žele da čuju isti kliše. Idemo utakmicu po utakmicu i to je naš moto. Ne prihvatamo trenutno stanje i moramo da da budemo bolji. Moramo da budemo bolji, agresivniji u svakoj utakmici koju igramo. To je meni najvažnije i da tako igramo do kraja - dodao je Janis.