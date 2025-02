"On je bio u Sparsima kada sam ga video, tačnije kada sam ga ozbiljno posmatrao. Odmah sam zapazio da ima ono nešto... Nisam tačno znao šta, ali sam video da je takmičar, da ima to u sebi, da želi da pobeđuje. To je preduslov za sve. Veoma brzo sam odlučio da moramo da ga dovedemo i uložimo u njega". On je za dve godine postao jedan od mojih najbitnijih igrača, što govore i njegove partije i uloga i šta smo sve uradili tokom ove dve sezone sa njim u timu. Sećam se vrlo dobro prošlog leta kada sam govorio da mogu svi da idu, ali ne dam Acu Lakića. Uložio sam mnogo u njega i on mi je vratio na najbolji mogući način".