„Sudbina je htela da Đorđe Ilić tada dođe u Metalac i hteo sam da pomognem i ja njemu da sa ekipom izbori opstanak, ali i on meni, da mi da šansu da igram i pokažem da još uvek to mogu, bez obzira na povredu. Morao sam da se vratim u formu, trebali su mi minuti, jer više nisam u zenitu karijere“.

„Iskreno ne razmišljam o tome sada, ali mogu da kažem da bih voleo da nastavim da igram i dalje. Voleo bih da igram košarku, dok, kako kažu, točkovi ne otpadnu, odnosno dok god budem mogao da trčim, borim se i nadmećem sa ovim mladim igračima. To je ono što najbolje znam da radim. Da li će to biti Metalac ili neki drugi klub, Srbija ili neka druga zemlja, videćemo. Sada mi je fokus da vodim računa o telu, da ostanem zdrav, pa videćemo“, iskren je Marković.

A ko je u stvari kapiten Valjevaca i gde ga je sve to bogata košarkaška karijera do sada vodila?

„Počeo sam u Borči, kod Branislava Vujičića. Kao igrača dosta me oblikovao i Beovuk, karakter i duh koji nosi taj klub mnogo utiču na razvoj igrača. A profesionalnu karijeru započeo sam u FMP Železniku, mislim da se to već i zna“, kroz osmeh priča Marković, koji se osvrće i na svoj boravak u Grčkoj, gde je proveo tri godine nastupajući za KAOD, Penelefsinijakos i PAOK:

„Grčka je u tom trenutku bila nepoznata, ali se na kraju ispostavilo i dobar korak za mene. Velike zasluge za odlazak tamo ima Nebojša Čović, s obzirom da sam u tamo otišao sa njegovim sinom Filipom, a on nam je pružio bezrezervnu podršku da se osmelimo na taj korak. Imao sam tada 23 godine i to je bio moj prvi inostrani angažman. Trenirao nas je Nenad Marković, trener sa ovih prostora, koji je jako specifičan i mnogo nam je značio kao mladim igračima koji su prvi put došli u neku stranu zemlju da žive i igraju. I pojedinačno i timski napravili smo dobre sezone i sve je krenulo uzlaznom putanjom. Grčka liga me i stavila na evropsku košarkašku mapu, naročito nakon angažovanja u PAOK, sa kojim sam igrao i ozbiljno takmičenje kao što je Eurocup“.

„Stariji ima deset godina i već igra košarku u Kruševcu, gde žive trenutno, iako me često posećuju u Valjevu. Mlađi sin ima šest godina i on je još uvek nezainteresovan za neki sport konkretno, ali uglavnom prati brata u svemu. A kćerka... Ona im godinu i po dana i tako mala već je krenula da me vrti oko prsta. To je tatina ljubimica, valjda to tako ide“, sa ogromnom ljubavlju i ponosom govori o svojim potomcima Marković i dodaje: