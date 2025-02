Njih dvojica su 2009. godine sa Panatinaikosom osvojili titulu u Evroligi. I činilo se da će još puno trofeja osvojiti zajedno, ali je usledila jedna od najvećih "izdaja" u svetu košarke. Vasilis Spanulis je 2010. godine prešao iz Panatinaikosa u Olimpijakos, a Željko mu to nije oprostio. Tačnije, više ga je pogodio način na koji je otišao nego to što je otišao.

- Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer pozvao u vezi sa odlaskom u NBA. Tražio je da mu učinim uslugu, jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret. Na kraju smo se razišli i eto. Ali, kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi kao trener Fenerbahčea sam mu aplaudirao. Lični odnos nam se raspao. Zna veoma dobro zbog čega, ali mu želim sve najbolje u životu. Kada god me pitaju o njemu kažem isto - Spanulis je odličan primer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primera koji dajem mladim igračima - pričao je Obradović o Spanulisu svojevremeno.