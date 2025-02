Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde završili su duplu sedmicu u Evroligi sa dve pobede nad Asvelom i Albom iz Berlina, posle čega su se ustalili u samom vrhu tabele sa skorom 16-10, tako da nastavljaju da se bore do kraja za što bolju poziciju pred nokaut fazu.

Situaciju u kojoj se nalazi sada Zvezda komentarisao je i iskusni trener i poznati stručnjak, Vlade Đurović u emisiji Arena Basket na TV Arena Sport. On ističe da se baš pribojavao mečeva sa Asvelom i Albom.

- Ja sam se pribojavao, eto, dva tima koji su tu, Asvel je bolji nego prošle godine, Alba je ista. Treba to dobiti, a Zvezda se opekla dva-tri puta protiv Albe. Asvel je bila prosečna igra, ali tako je bilo i sa Partizanom i sa Albom, ali se dobija. To je navika pobeđivanja. Protiv Asvela čitavu prvu četvrtinu nije igrao Petrušev što je za mene bilo iznenađenje. Pribojavao sam se da ne uđe u nervozu jer je ušao tek u drugoj četvrtini i naravno jeste. Samo tri poena, tri iz slobodnih bacanja, nijedan iz igre. Tri igrača su dala po tri poena, tri po pet poena, tri po deset, jedan je dao 11, a jedan je dao jedan poen. Tako je bilo i sa Albom, Zvezda sa odbranom dobija utakmice i stvarno igraju čvrstu odbranu i treba im čestitati. Bez obzira kad se pogleda koliko neki igrači imaju poena, ima tu stvari koje rade i koje se ne vide u statistici. Svih 12 igrača koristi Sferopulos, način kako on to vodi, ja se ne slažem, ali ko sam ja da se ne slažem, ja mu skidam kapu. Evo tu utakmicu sa Asvelom je Zvezda dobila sa ispod 80 poena, ali sa jačima kao što su Olimpijakos, Panatinaikos ili Fenerbahče i tako dalje, neće to moći, mora da se da 80 ili više.

Rekao je da mu nije jasno šta Džon Braun radi u ekipi, a za Nedovića smatra da mora da ima veću minutažu.

- Mora Nedović da ima drugačiji tretman, dao je on ključne penale protiv Partizana, Albe, ali mora da igra malo duže, da se istrpe greške i promašaji, nešto kao Kalinić, da ima 80% tog tretmana. On je bio najbolji igrač, pa je pao malo u formi, ali tretman je uvek isti sa njim, za razliku od Petruševa i Nedovića. Bolomboj i on moraju da igraju duže da bi to ličilo na evropski tim. Šta tu traži Braun, meni to nije jasno. Ja sam tu napisao Braun i napisao tri znaka pitanja. On može da ubaci ako zakuca ili da zicer. Vrlo teško on može da da koš. Kao on igra zbog odbrane, pa ja to ne vidim. Isto tako Giedraitis provodi mnogo vremena, pa mi kažu, eto dao je sad četiri poena. Neku loptu je osvojio, pa čekaj, za te pare to može i Lazić i još bolje da odigra odbranu i ukrade loptu.

Dodaje da i Jago treba da ima približno sličnu minutažu kao i Miler Mekintajer.

- Mekintajer igra predugo, Jago mora da produži minute prema njemu. Ali Jago je dao osam poena i Mekintajer je dao četiri. Jago mora da počne neku utakmicu, njemu to mnogo znači, znam da navijačima to možda ne znači. Mnogo igrača je takvih. Pa u NBA ne bi džabe tako počinjali da Jokić ne počinje. Zašto Jago ne bi počeo, to bi njemu mnogo značilo.

Potom se osvrnuo na to da Petrušev i Bolomboj moraju da igraju što je moguće duže zajedno, a posebno je pohvalio Kalinića, iako nije u formi, prema njegovim rečima.

- Sa Albom je Petrušev dao 17, on je najbolji strelac Zvezde, tu najlakše daje koš. Kenan je dao 11, a koliko daje Braun Sterling u Partizanu, to je nešto drugo. Kenanu je to neki maksimum. Hoću da kažem da sve pobede Zvezde su timske i to je zasluga trenera, Davidovac se nije upisao, ali je nešto uradio. To je dobro, ali kažem, prolazimo sada, ali Petrušev i Bolomboj moraju da igraju duže zajedno. Kalinić je igrač koji stvarno, evo na ovoj utakmici, ništa naročito nije odigrao, ali gledao sam snimak danas popodne, uradio je više stvari nego što sam video uživo. Neke asistencije, postavljanje, čovek sam kao duh šutira i odjednom napravi sprint. To nigde ne piše, ali su to stvari koje zna da radi. Jeste u padu forme