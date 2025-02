Kao što kaže priča Slave Stojkovića, Nebojša je uvek i u svemu bio prvi. Za njega je važnije od činjenice da je prvi postigao poene u istoriji Svetskih prvenstava, kada je oktobra 1950. godine u Buenos Airesu pogodio slobodna bacanja protiv Peru (27:33), bilo to što je imao člansku kartu Sportskog društva Crvena zvezda sa brojem 1! Za bacanja i poene u Argentini znao je da kaže da su plod slučajnosti, Zvezda i košarka nisu - to je bio njegov život.

"Kada smo počinjali znali smo da možemo stići daleko, do evropskih i svetskih visina, do medalja i titula. Kada to kažem danas, malo ko mi veruje jer izgleda nestvarno da smo tamo neke 1945. sanjali o medaljama i trofejima, ali bilo je zaista tako. Imali smo cilj, ideju, ambicije, videli smo da imamo talenat i da su nam potrebni samo vreme, strpljenje i bolji uslovi....", rekao je jednom prilikom novinaru Vladimiru Stankoviću