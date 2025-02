- Dončić je bio miljenik Marka Kjubana. Kjuban je 2023. godine napustio klub prodajom većinskog dela akcija. Sa novim rukovodstvom je došao i Niko Harison, koji je postao generalni menadžer. On nije bio zadovoljan relacijama ljudi koji su bili zaduženi za ekipu i igrače, kondicionih trenera i fizioterapeuta. Tačnije, nije bio zadovoljan njihovom bliskošću sa Lukom Dončićem upravo po pitanju teranja njega na konstantno bavljenje svojim telom, vođenju računa o kilogramima... Sve je to prolazilo sve dok nije napravljen presek, a sva trojica trenera su otpušteni. Luka Dončić je za sebe angažovao dvojicu ljudi iz Slovenije i jednog nutricionistu iz Španije koji je bio sa njim u Realu, on je njih sam finansirao. Relacije tih ljudi sa rukovodstvom nisu postojale i to je bio neki mini okidač svega ovoga.