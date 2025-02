Iako je prošle sezone vodio ekipu do velikog NBA finala i godinama unazad bio ubedljivo najbolji igrač tima i jedan od favorita za MVP titulu, Dalas je rešio da ga se odrekne.

"Ako pogledate najveće ikada - Džordana, Birda, Kobija, Šeka, svi su oni svaki dan radili žestoko i bili su fokusirani samo na pobedu. Ne ide ako nemate to u sebi, a ako nemate to, ne treba ni da budete deo Dalas Maveriksa. To je ono što mi tražimo", rekao je Dumont.