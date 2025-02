NBA sezona stigla je do male pauze, pošto najbolji i najatraktivniji igrači lige imaju obaveze oko Ol-star vikenda, a to je pravi trenutak da napravimo presek svega urađenog do sada. Jasno je da će u borbi za MVP nagradu do kraja ligaškog dela sezone biti samo dvojica igrača - Šaj Gildžes-Aleksander iz Oklahome koja dominira ligom i Nikola Jokić iz Denver Nagetsa koji se polako penju ka vrhu Zapada.