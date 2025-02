- Imali smo 44 asistencije, morate imati puno asistencija, napadali smo reket, nismo dobro šutirali za tri, ali smo napadali reket i mislim da je to donelo šut sa visokim procentom uspešnosti. Ponekad je dobro, ponekad nije, ali danas je za nas bilo stvarno dobro. I mislim da je Kristijan Braun stvarno vodio napad, vodio tranziciju. Igrao je stvarno dobro za nas. I mislim kad napadamo u tranziciji, igramo brzo. To je stvarno dobro za nas - rekao je Jokić.

- Mislim da je to iskustvo, više igranja, više situacija. Mislim da je od prvog dana on bio taj momak koji će uvek trčati žestoko, igrati dobru odbranu i uzeti otvorene šuteve i igra toliko. Neće postići 30 ili koliko god, postići će 26, a neko će postići 14 ili 10, ali mislim da mi se sviđa njegov mentalitet i način na koji igra. Mislim da nemamo igrača poput njega u našem timu.

Pošto je nedavno otkrio da voli da sluša pesmu "Not like us" od Kendrika Lamara koji je nastupao na Super bolu, novinare je zanimalo da li je Jokić to ispratio.