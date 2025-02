- To je velika stvar za mlade igrače, da vide da se vodi računa o njima. Ima dobre i talentovane dece po Srbiji. Drago mi je da je selektor sve to uočio i što je opredeljen na mladost i budućnost. Ima Kari širinu, jer je mnogo mladih igrača koji su kvalitetni, a koji trenutno ne mogu rezultatski da doprinesu klubovima kao što su Zvezda i Partizan. U našoj KLS ima mnogo interesantne dece. Sa tom decom treba mnogo da se radi - rekao je Ratko Radovanović, čuveni Raša i nastavio:

- Nije to odeš, pa nešto uzmeš... Treba se posvetiti toj deci, malo više. Živeti sa njima, edukovati ih, jer bez rada nema ništa... Nije dovoljno što je neko talenat. Kada ga već odabereš, onda moraš da mu se posvetiš, ukažeš pažnju, mnogo radiš sa njim. I zato pozdravljam ovaj potez selektora Pešića, jer je to dobra poruka svim talentovanim dečacima u Srbiji.

- Sva deca koju je Pešić pozvao na šiti spisak su produkt naše srpske škole košarke. Više nema one jugoslovenske, ali je preduslov i za jednu i za drugu bio da moraš "imati ruku". Odnosno, da znaš da šutneš i budeš precizan. Samo tu decu treba sačekati. Treba biti strpljiv, a to u sadašnje vreme nije lako.

- Mora mnogo da se uloži u decu. To govorim sa velikim iskustvom od nekoliko decenija rada sa mladim košarkašima. Ranije je to bilo drugačije. Kad se setim kako je bilo u FMP. Dovodili smo decu koja su imala 14 ili 15 godina. Tako su u Železnik stigli Miloš Teodosić, Nemanja Aleksandrov, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Mladen Šekularac, Vesa Petrović, Dragan Labovića , nešto više godina imao je i pokojni Dejan Milojević ... Bilo je tu mnogo talentovanih košarkaša koji su kroz predan rad postali vrhunski igrači - govori za Kurir Ratko Radovanović i poentira:

- Veći klubovi su sada smanjili obeštećenja prilikom transfera... Nekada je bilo 300.000 evra obeštećenje za mladog igrača, sada to nije tako. Prvo su smanjili na 150.000, pa na 85.000, da bi se sada došlo na 10.000 evra. Kad se plati školarina, treninzi... A, sve to košta... I onda neko dođe i uzme ti klinca u 16 ili 17 godina... I klub u maloj sredini, u gradu u unutrašnjosti Srbije ostaje bez novca. Nadam se da će Nebojša Čović vratiti neke stvari i vrednosti, barem da budu onakve kakve su bile dok smo zajedno radili u FMP. Voleo bih da se to desi, da se pomogne klubovima iz malih sredina.