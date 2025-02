- Dobro je što se neko od igrača iz KLS našao na spisku selektora. Retko se tako nešto dešava. Đulović je igrao za mlađe reprezentativne selekcije. Ima izuzetnu sezonu, lider je u OKK Beogradu, ekipi koja je najveće iznenađenje. U poslednje tri utakmice pobedili su tri najbolje ekipe u ligi, i to u gostima. Samo jedan igrač je stariji od Đulovića u celoj ekipi, a on je 2005. godište. Sad, vidite, kad tako mlada ekipa ima rezultate, a on je lider... To dovoljno govori - rekao je Ražnatović za Kurir i dodao: