"Da, dao sam 39 poena, otvorio dobro utakmicu i kada uđu prva dva šuta posle sve ide znatno lakše. To mi je bilo potrebno posle dva nešto slabija izdanja protiv Vojvodine i Vršca. Sreo sam i selektora Pešića na žrebu za Kup. Sedeo sam sa Bogoljubom Markovićem iz Mege, i on mi je prišao i kroz šalu me pitao ‘Ko si bre ti?’. To mi je bila indikacija i dobar nagoveštaj, a kada je poziv i zvanično stigao bilo je to ispunjenje još jednog od mojih snova", rekao je Kostić za "Sportski žurnal".