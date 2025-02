"Veliki promet, mala zarada pored njega, daš velike pare. Panter, strelac, sve to se priča, to je u redu, ali rezultata nigde nema. Primetio sam to davno, ali mnogi ljudi to ne vide. Evo, šta je uradio u četiri ekipe što je bio. Navijača Partizana misle da je Panter svetski i evropski Bog. Svetski Bog mogu da budu samo Dončić i Lebron, može i Jokić, ali pričam o mestu beka", dodao je Đurović.