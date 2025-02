- Čestitam Partizanu na pobedi, oni su večeras bili puno čvršći, uspostavili način igre i utakmicu takvu gde mi večeras nismo mogli da pariramo u fizikalnosti. Kao što je rekao moj igrač, mi smo napravili 15 faulova, mi očigledno do kraja nismo uspeli da se prilagodimo, da shvatimo šta je utakmica za trofej, da tu nema lepote, da je to čvrstila, mi smo pokušali da uzvratimo, ali nismo dovoljno, nismo u napadu tražili faulove onda kada očigledno nisu bili. Ono što je očigledno jeste da su moji igrači bili impresionirani ovom lepom atmosferom, Partizan je jedan od najvećih evropskih timova. U ovom sportu mora da postoji respekt prema timovima, ali ne sme da postoji peteran, da bi mogao da ih dobiješ. Nadam se da ćemo u nekom narednom slučaju biti spremni. Moji igrači igraju u ovakvoj atmosferi jednom ili nijednom godišnje, to je razlika u odnosu na Partizan, jer u ambijentu u kojem igraju su dosta pripremljeniji. Sve je to škola za moj mladi tim i nadam se da ćemo se narednog puta vratiti bolji.

- Sterling Braun je izvanredan egezkutor, znali smo u kakvoj je šuterskoj formi, ali kada igrate protiv kreatora kakvi su bekovi Partizana, kada postoji dubina u igri, velika je verovatnoća da vas takva ekipa raširi, napravi probleme. Znali smo da se to sprema, pokušali smo za kratko vreme da ukažemo pažnju za to. Kredit ide Sterlingu koji je pokazao kakav je igrač. Mi smo pokušali da prilagodimo način odbrane, šta god da smo pripremili, ne možeš da igraš to 40 minuta, jer se oni jako dobro prilagođavaju. Glavna je stvar da smo to radili neadekvatno načinu utakmice kakva je bila večeras. To je nivo čvrstine, fizikalnosti, bez obzira na dogovore, to nije funkcionisalo.