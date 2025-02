"Uvek kažem da je to najveći poraz u mojoj karijeri. Bila je interesantna utakmica, osećao sam kao da su svi navijali za nas, jer smo baš mala zemlja. Nisam siguran da li su želeli da SAD izgubi ili da mi pobedimo", rekao je Jokić na konferenciji za medije u San Francisku gde će košarkaš Denvera nastupiti na Ol star meču.

"Mislim da je Luka generacijski talenat. Ne kažem da to nije Entoni Dejvis, ali kažem da je Luka neko koga nismo videli nikad ranije, igrač kakvog nismo nikad videli. Košarkaš, koji utiče na igru na mnogo nivoa, mnogo poseda. On je gradio nešto u Dalasu, mislim da je bio povređen. Ako trejdujete nekog tako, onda postaje i velika stvar jer igrači to shvataju lično".