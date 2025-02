Slušaj vest

Tim menadžer Crvene zvezde Nebojša Neša Ilić, govorio je o nedavno odigranom Kupu Radivoja Koraća.

- Uglavnom su takve utakmice u finalima, neizvesne. Pogotovo sa Partizanom - rekao je Ilić u jutarnjem programu televizije "Prva" i dodao:

- Pre svega bih hteo da se zahvalim organizaciji Kupa. Ovog puta je bilo bez greške, ne samo po nekom miru kojeg nema na tim utakmicama, ali ovog puta je bilo sve kako treba. I publike na tribinama je bilo taman koliko treba, jer znate da je kapacitet Čaira ograničen, a želje navijača su nešto drugo. Zasluženo smo pobedili i Kup je završen na način kako je trebalo da bude.

Zvezda je u Nišu imala prednost zbog većeg broja srpskih košarkaša.

- Ekipe imaju skraćenu rotaciju zbog pravila o strancima. Naravno, Partizan je bio tu malo ugroženiji zbog više stranaca u timu, ali to su neke naše prednosti. Zvezda se godinama već okreće srpskom timu, da možemo da napravimo tim sa što više srpskih košarkaša. Naravno, to nije lako, ali uspevamo u nekom maksimumu. Što se same utakmice tiče, bilo je dosta oscilacija na obe strane. Partizan je vodio sa 29:20, pa smo se vratili brzo. Onda smo mi poveli, pa se oni vratili... Bila je jedna od boljih utakmica u poslednjih sedam-osam godina. Čista utakmica, po svim stvarima. Naravno, posle utakmica će da bude raznih izjava, ali kada se sve prespava i pogleda u nekom miru, vidi se da je bilo sve čisto.

1/32 Vidi galeriju Detalji sa finalnog meča Crvena zvezda - Partizan Foto: Starsport

Govorio je o fenomenalnoj partiji Karlika Džonsa i dotakao se sporne situacije iz završnice kada je predmet upao na parket dok je plejmejker izvodio slobodno bacanje.

- Oni su izuzetni fizikalci, igrači jedan na jedan. Da ne komentarišem, ima stručnijih ljudi od mene, ali jako su potentan sastav. Eto, Karlik je izneo celu utakmicu, na našu sreću nije pogodio taj penal koji je za mnoge sporan, ali suštinski uopšte nije sporan. Promašio je taj prvi penal, igrao se produžetak, dobar produžetak u kojem se igrala dobra košarka. Mada, ume da nabije pritisak svima u hali. Zato su sada, tu i tamo neke reakcije.

- U principu, postoje neka pravila koja se striktno poštuju. On je izveo slobodno bacanje i ništa ga nije pogodilo. Nešto je proletelo kad je on već šutnuo, on to nije ni video. Ne znam koliko je prošlo od njegovog šuta, možda sekund da je proleteo taj upaljač, ali normalne su reakcije klupe Partizana. Svako se bori za neki svoj interes. Oko svega toga se sada napravila gužva. Čak su i sudije ispoštovale želju Partizana da se pogleda situacija, ni oni nisu videli da je nešto proletelo, već samo kad je palo na parket. Sve je bilo po pravilima. Sudije su ispravno uradile. Možda su previdele da ga je nešto pogodilo, zato su se konsultovale.

Pristeio se Ilić nekih prethodnih utakmica dva najveća srpska kluba.

- Imali smo u prošlom derbiju situaciju sa laserom. Sudije su pustile jednom, pa opomena, druga opomena... Od treće opomene, svaki put kada se pusti laser, ponavlja se penal. Ovog puta u Nišu jeste proleteo upaljač, ali sve se dogodilo nakon što je Karlik izveo penal, vidi se i po njemu da nema reakcija na taj upaljač konkretno.

Pričao je tim menadžer ekipe sa Malog Kalemegdana i o tome kako su odabrane sudije za turnir i finale.

- Bio je žreb. Naravno, da su izostale sudije koje su sudile polufinale poput Beloševića i Jovčića, vršio se žreb po rangu sudija. Ništa tu nije sporno. Ono što je za nekog sporno, a možemo i mi kao Crvena zvezda da nađemo desetak spornih situacija na našu štetu, može i Partizan na svoju štetu, ali tako je to u svakoj utakmici. Sudije ne da nisu uticale na rezultat, već su odradili sjajan posao. Gledajte, u ovakvim utakmica su maltene neregularni uslovi, pritisci su ogromni na sudije, svi skaču, svi su nervozni... Sudije su uradile dobar posao ovog puta.

1/13 Vidi galeriju Detalji posle dodele trofeja KRK Foto: Starsport

Iz Partizana su nezadovoljni suđenjem u borbi za trofej.

- Bilo je verovatno nekih situacija na obe strane, ali ne bih komentarisao to. Mi smo takođe mogli sto puta da se žalimo na neke stvari, sudijske odluke, ali su oni izdržali taj pritisak, sve to nije uticalo na rezultat. Mogao je Partizan da pobedi, da je Karlik dao oba slobodna bacanja oni bi slavili i to je to. Tako to ide, iz utakmice u utakmicu. Pričao sam sa nekim ljudima koji su baš verzirani na suđenje, ništa nije uticalo na konačni rezultat, ta priča treba da bude završena.

Kako kaže Ilić do same završnice nije bilo vređanja aktera utakmice sa tribina.

- Pomislio sam, ne znam koliko sam derbija prošlo, da je došlo do dogovora među navijačima. Takav je pritisak postojao pre utakmice, da će biti prekida, da će odmah da se krene sa vređanjem ljudi sa jedne ili druge strane. Mi smo 40 minuta bili u košarkaškom ambijentu koji me je podsetio na neka davna vremena. Sve je zapravo počelo od tog penala, a to je bilo na kraju utakmice. Ovo je prvi put da smo videli minimalan pritisak na neke članove Zvezde i Partizana što se tiče publike... Stvarno sam pomislio, kakva je tenzija bila pre utakmice, da će biti haos, prekida... Baš sam mislio da je postojao neki dogovor navijača. Nije lako ni sudijama, ni trenerima, ni igračima...

Dodaje da bi sa vređanjem trebalo da se prestane.

- Pravila se znaju. Prvi sudija prekida utakmica, prvi put, drugi, treći... I onda se prazne tribine. Mi smo imali finala prethodnih godina protiv Budućnosti, bila je velika tenzija, praznila se hala. Isto i protiv Partizana. Sudije su poštovale protokol. Mi godinama pokušavamo da se izborimo sa vređanjem, kapiteni oba tima reaguju, ali ne znaš koliko možeš da budeš uspešan u tome. Ali, mislim da i navijači znaju kada treba da stanu.

Poručio je Neša Ilić i da se nada uspehu u Evroligi i mestu u najboljih šest na kraju ligaškog dela.

- Umereni sam optimista. Videćemo, neki kažu da ćemo dobiti sve utakmice kod kuće, a onda izgubimo, pa dobijemo nešto na strani... Treba ići od utakmice, do utakmice. Prvo Žalgiris, pa dalje. Moja želja je da budemo u prvih šest, to nisu male želje, ali u dva kola se menja tabela. Jedna pobeda menja tabelu.

Bonus video: