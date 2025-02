- Posle utakmice, svako je u svom svetu. Nama je žandarmerija rekla, pošto su pale dve-tri staklene flašice od vinjaka, što je već opasno jer je pogodilo bilo jednu devojku, no srećom ništa ozbiljno nije bilo, da idemo prema našoj publici. Laza (Branko Lazić) to nije znao, ja sam komunicirao sa njima. Laza je hteo da idemo u svlačionicu zbog toga, rekao je da padaju flašice i da se povučemo, ja sam mu onda rekao da će žandarmerija to da reši i onda je došlo do onog razgovora. Mi smo se povukli ka našoj publici i tamo slavili. Žandarmerija se plašila da ćemo mi da prolazimo pored navijača Partizana, da ne bude nekih gađanja ili nešto - rekao je Nebojša Ilić, pa dodao da shvata da je situacija izgledala ozbiljno: