Mnogi se pitaju zašto je Dalas odlučio da se odrekne jednog od najboljih košarkaša sveta u njegovoj 26. godini, a posebno jer Luka nije razmišljao o napuštanju kluba do kraja karijere. Kao rezultat toga, počele su da kruže razne teorije .

Iako su to samo spekulacije, novinari su pokušali da iz prve ruke saznaju istinu, obraćajući se Nikoli Jokiću , Lukinom prijatelju, sa pitanjem o njegovom mišljenju o celoj situaciji. Jokić je bio suočen sa provokativnim pitanjem:

Jokić je sa ozbiljnim izrazom lica odgovorio: To je privatno.

- Mislim da je Luka igrač kakav se pojavi jednom u generaciji. Takav je talenat. Ne kažem da Entoni Dejvis to nije, samo kažem da mislim da se pitam da li smo nekad videli igrača kao što je Luka? Nekoga ko tako utiče na igru, na toliko različitih nivoa i sa toliko lopte u svojim rukama. Izgradio je nešto tamo. Mislim da je bio povređen i ako trejdujete nekoga na taj način, mislim da je to donekle velika stvar i možda će igrači sve to shvatiti malo ozbiljnije. Mislim da su oba tima 'pobedila' - rekao je Jokić.