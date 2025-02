Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović najavio je da će doći do promene formata nacionalnog Kupa. Odgovorni ljudi iz KSS već rade na tom projektu, a on bi trebalo da bude predstavljen već sledeće godine.

- Kup je dobro protekao. Ljudi u Nišu su se dobro potrudili. To šta ko misli ne zanima me, to su navijačke strasti. Meni je važno da je proteklo sve u miru. Bilo je vatre na obe strane. Bilo je predigri i manipulacija da od sebe napravite žrtvu, to je sve pročitano. Format Kupa se mora promeniti i mi ćemo to da uradimo - rekao je Nebojša Čović na RTS i dodao: