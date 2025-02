"Ja sam imao neverovatnog igrača, Ekpe Judo. Bio lenj na treningu, niko nije mogao da ga gleda. Pričao sam s njim, znam šta će da mi da na utakmici – čudo. Takva koncentracija... Njemu je bilo dovoljno jednom da se kaže: 'U odbrani igramo to ili u napadu igramo to. Na treningu, lenj, lenj, lenj... Kad se podbaci lopta, pretvori se u zver. Uzmi to od njega", rekao je Željko Obradović.