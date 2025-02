"Moj bivši igrač, danas veliki trener i prijatelj, Šarunas Jasikevičius, kada smo se sreli na večeri pitao me zašto ne igram više komplikovane napade, već da su mu asistenti rekli da igramo proste stvari. Igramo tako zato što imam takve igrače. Ajde da uprostimo to do tog nivoa da svi možemo da radimo sve, a kada je nešto komplikovanije da ima njih 5-7 koji to mogu da rade. Ne ljutim se ja na te igrače, znam da nisu na tom nivou da mogu da odgovore", otkriva Željko i dodaje:

"Najbolji igrači jesu najbolji zato što odmah shvataju šta radiš. Ali i ti najbolji, napraviš im neki trik, zovneš neki napad, a oni ga krenu uraditi. Čekaj malo, gde si pošao, stani malo. I najkoncentrisaniji igrači greše, to je suština. Preko svih najboljih trenera, svi su uvek govorili, a to ću i ja da govorim mladim trenerima – automatizam. Kada imaš to, to je to", zaključio je popularni Žoc.