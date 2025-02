- Ne obazirem se više na tuđa mišljenja. Lepa sam i to znam. Slavite svoje jedinstveno telo danas i svaki dan - napisala je i naišla na pozitivne komentare.

- Ne volim granice i trudim se da ih svakodnevno pomeram, ali ne volim da na mene gledaju kao na uzora, jer ja to nisam. Ja sam samo mlada žena koja se puno smeje, puno psuje i uživa u svakodnevnim iznenađenjima koje nam život pruža - rekla je ona svojovremeno.

- Nakon revije na londonskoj nedelji mode u bekstejdžu mi je prišao jedan fotograf i rekao da ima viziju mene i savršene fotografije. Reč je o zaista slavnom fotografu i htela sam da čikrm šta ima na umu. On me je odveo do pozadine na kojoj je bila tapeta koja imitira kravlju kožu. Jedino što sam mu rekla nakon toga je: Ti si totalni idiot - otkrila je Vini.