Godinama unazad pomera granice i beleži brojke koje do sada nisu viđene u ovom sportu. Divi mu se čitav svet, legende košarke sipaju hvalospeve o njemu i najugledniji sportski mediji bruje o njegovim uspesima.

"Tada sam bio niži i puniji, ali moj otac je bio zaljubljenik u košarku i morao sam da idem. Budući da nisam bio visok, stavili su me na poziciju plejmejkera, što je doprinelo kvalitetu mojih dodavanja", otkrio je jednom prilikom Jokić.

"Kada sam imao 12 ili 13 godina otac me je odveo na trke i svidelo mi se. Zaljubio sam se u konje i uživam dok provodim vreme sa njima, to su neverovatna stvornja", otkrio je Jokić za američke medije.

Uprkos svim obavezama koje ima, sjajni košarkaš uvek pronalazi vreme za svoju najveću strast, a to je konjarstvo.

"Emocije koje ja imam sa konjima i o konjičkim trkama su mnogo veće nego u trkanju. Tokom godine, bavim se konjima i vozim se, blizu njih sam, ali ne onoliko koliko se bavim košarkom. To je zbog toga. Kada se nečim baviš toliko mnogo, emocija ti opada, a kada ti nešto nedostaje to želiš više", rekao je pre nekoliko meseci Nikola u jednom intervjuu za "Altitude Sports".

Nikola je ubrzo prešao u Megu. Sa ovim timom je došao do finala Evroliginog kvalifikacionog turnira i izabran je za njegovu idealnu petorku. Godine 2012. počeo je da nastupa za seniorski tim. Naredne sezone je odigrao 25 utakmica u Jadranskoj ligi i 13 utakmica u Superligi Srbije.

"Predstavnici Barselone su došli sa ugovorom da pogledaju utakmicu sa Cedevitom, ja to tad nisam znao, ali sam odigrao verovatno najgori meč u životu. Da li je namerno ili nenamerno ne znam, ali imam ja tih utakmica kada neću da šutnem ili dodam, ili hoću sve da šutnem... Eto, nešto jednostavno klikne u meni, a tada je kliknulo na ovu lošiju stranu", prisetio se uz osmeh Nikola.

"Deki (Dejan Miloejvić) je hteo da me ubije. Ne znam, desi se takav dan, malo te neće, a malo i nećeš pa onda bude katastrofa" rekao je Jokić,

"Pretpostavljam da je tako loše odigrao zbog odlaska devojke u Ameriku. Bio je emotivno prazan, njega je to dosta pogodilo. Odlazak devojke u Ameriku ga je poremetio", objasnio je Milojević.

Barsa je dugo razmišljala i to joj se na kraju obilo o glavu. Denver je ugrabio Srbina koji je kasnije izrastao u najboljeg košarkaša današnjice.

Tako se od prve sekunde njegovog predstavljanja, američka javnost ogrešila o Jokića. Ali Nikolu to nije potreslo, jer je draft prespavao u svom Somboru.

Nikola je bio rešen da ostavi trag u Denveru, a da to postigao morao je maksimalno da se posveti treninzima i značajno redukuje ishranu. Somborac je morao mnogo da radi kako bi skinuo kilažu i prilagodio se standardima treninga. Nakon plasmana u finale NBA lige trener Majk Meloun se kroz smeh prisetio svog prvog utiska o Nikoli kada je stigao u Ameriku.

Nikola je od nebitnog lika iz tamo neke Srbije postao je istinski superstar. Najbolji centar u ligi sa čudesnim pregledom igre i sjajnim šutem - plejmejker u telu centra, igrač kakav se samo jednom rađa! Čovek koji nestvarne rekorde obara kao od šale i čovek koji "pred našim očima menja košarku na način koji su to činili Džordan, Bird, Džabar, Brajant..."

Možda ovakav pristup zvuči neozbiljno za nekoga ko ima "supermax" ugovor vredan 270 miliona dolara, ali to je Nikola. On jednostavno maksimalno uživa u poslu kojim se bavi i to definitivno donosi rezultate.