- Utakmica je bila neizvesna, obe ekipe su bile u situaciji da dobiju. Praktično je Partizan izgubio na dva bacanja Karlika Džonsa. Mora da bude jasan sistem kako se određuju sudije. Amerikanci imaju javne ocene posle svake utakmice i cela javnost to vidi. Što su bolje ocene taj sudija se rangira sve više. Svaki klub tamo ima pravo da izuzme jednog sudiju. Ovde nije baš sasvim jasno kako se određuju. Taj žreb nije do kraja jasan pred kim i kako se odvija.

- Odlučujući su bili penali Karlika Džonsa. Kad se u Evroligi ubaci upaljač u teren zaustavi se igra, opominje se, a na sledeću istu situaciju se prazni tribina. Kod nas, ako bacanje predmeta nije uticalo na izvođača slobodnog bacanja... šta to znači "Nije uticalo". Treba nekog da ubiješ pa da se ponovi? Njemu je kad je izbacio loptu proleteo sa leve strane upaljač. Verovatno je periferijom vidnog polja nešto video. Šta to znači? Ako izvođač izbaci loptu može posle 15 upaljača da se ubaci sa strane? Takvo ponašanje mora da se sankcioniše. Mora da se ponovi penal jer se publika u tom delu ponaša na takav neki način. Bilo je grešaka na obe strane. Sigurno je bio nameran faul Petruševa kada je skočio na fintu Tajrika Džonsa, ali ne na njemu nego ispruženom nogom je udario po licu Karlika. To je apsolutno bio nameran faul - poručio je Vujošević.