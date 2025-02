On je ujedno i prvi za Željka Drčelića kao predsednika KK Crvena zvezda, četvrti od kada je kao predsednik Upravnog odbora ušao u klub u novembru 2023. godine.

„Nije se mnogo toga promenilo, iako je ova pozicija svakako zahtevnija i teža. Biti predsednik KK Crvena zvezda je čast, ujedno i velika odgovornost. Da bi bio uspešan predsednik, sve u klubu koji predvodite mora da funkcioniše kako treba. Ono što je meni pomoglo, je činjenica da je u periodu pre nego što sam došao sve postavljeno na zdrave temelje. To je uradio Nebojša Čović, koji je i bio jedan od predlagača da budem predsednik, kao i da u klub uđe i Živorad Vasić koji je danas predsednik UO. Međutim, ono što je potrebno da se istakne, klub ne čine samo Upravni odbor i Željko Drčelić kao predsednik, već i kompletna administracija, menadžment i svi zaposleni u klubu. Vodim veliki sistem već dugi niz godina i znam koliko je svaki šraf važan da bi sve funkcionisalo. Naravno da neposredni proizvođači na terenu i pored njega, igrači, trener, njegov stručni štab, medicinski deo doktori Mitrović, Gluščević, Radišić, Novaković, pa fizioterapeuti Milorad Ćirić, Todor Galić, Miljan Nićiforović, maseri, ekonomi… imaju najveće zasluge jer je rezultat merilo rada jednog kluba. Pa čak i kada uradite sa strane sve kako treba i obezbedite sve, ni to nije garant uspeha i dobrih rezultata, jer je to jednostavno sport."