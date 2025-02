Da li će doći do epskog preokreta? U to veruje novinar ESPN-a Brajan Vindhorst .

Kada su Lejkersi nedavno menjali 31-godišnjeg Ol-star igrača Entonija Dejvisa za Dončića , mnogi su verovali da će 25-godišnji Slovenac biti kamen temeljac franšize za naredne godine. Međutim, to ne mora da bude baš tako.

Lejkersi nemaju taj luksuz. Umesto toga, najviše što mogu da ponude Luki je 228 miliona dolara za četiri sezone. Lejkersima ni vreme ne ide u prilog, pošto do 2. avgusta moraju da potpišu ugovor sa Slovencem.

"Pritisak je na organizaciji kluba od sada do 2. avgusta da natera Luku da potpiše to produženje ugovora. Tu je pritisak veliki jer Luka nema motiv da potpiše za El-Ej. On nikada nije rekao: "Želim da budem igrač Lejkersa". Ovaj trejd ga je pogodio kao grom iz vedra neba. Mora da vidi kako grade ovaj tim oko njega i šta rade u junu i julu pre nego dođe 2. avgust", rekao je Vindhorst.