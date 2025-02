"Oni su počeli utakmicu odličnom odbranom, iznenadili su nas, pa su imali dvocifrenu prednost i to nam je bio signal. Igrali su sjajnu i agresivnu odbranu kojom su nam pravili probleme. Pronašli smo rešenje, odigrali i mi odbranu. Prisutnost na skoku, ofanzivnom, takođe je pomoglo. Pronašli smo i balans i bilo nam je važno da imamo dodatne prilike za postizanje poena. Na kraju smo pobedili i to je najvažnije", rekao je Svetislav Pešić.

"Da bi igrao odbranu treba ti više vremena nego za napad. U napadu imaš sisteme gde se pronađeš i svako zna gde mu je mesto i šta da radi, a u odbrani je teže. Videli smo da su oni baš uigrani i da znaju kako i šta da brane. Agresivni su. Imali smo problema tokom čitave utakmice. U trećoj četvrtini smo pronašli odgovor, imali 3-4 skoka u napadu, uspostavili ritam iako nismo bili sjajni vratili smo identitet i u odbrani i dozvolili samo 10 poena. Mi u reprezentaciji moramo da negujemo standarde odbrane. Bez toga nema napretka. Moramo da stvaramo identitet, pričali smo na tu temu i snimali, gledali, 70% vremena proveli u defanzivnom sistemu. Više smo radili na odbrani nego na napadu, iako je bilo i napadačkih treninga. Nekome treba više, a nekome manje vremena. Meni je bilo važno da vidim u kom je stanju Stefan, bio je kao mladić, Snaga, sigurnost odbrana... On sada bolje igra nego u Manili. ", poručio je selektor Pešić.

"Imamo dosta igrača godišta 2004. i 2005. Neki su u SAD kao Topić i Đuričić, neki su ovde... Smanjili su nam se potencijali. Imamo mnogo igrača evropskog kvaliteta, a mnogo je važno da bude takmičenje među njima. Da rastu kroz svoj klub. Da razvijaju talenat jer je nemoguće razvijati se ako nemaš mogućnost da to pokažeš. Mi nemamo taj sistem takmičenja. Vi uopšte ne reagujete, bavite se drugim stvarima. Mi nemamo sistem takmičenja i zbog toga ćemo imati mnogo problema. Ovo su prilike da se vidi ko su talenti i koliko mogu. Asim je talenat, videli ste. On sigurno u dobrom sistemu takmičenja da preuzme odgovornost i da napreduje, koliko? Teško je prognozirati. Mladi igrači su kao trske, brzo rastu i brzo se lome. Bilo je toga i ranije. Gubili smo talente pa su i odlazili u NBA i tamo se gubili. Moramo da čuvamo mlade igrače. Nemamo ih mnogo", objasnio je Pešić.

"Ako hoćemo da se borimo za medalju, nema toga. Nadamo se da ćemo biti među 8. Sve su to ekipe koje zaslužuju respekt. Teško je reći koga ne želim. Mi treba da gledamo nas. U kom sastavu igramo? Ko će biti zdrav? Sve će biti važno, ne zavisi mnogo toga od nas i rano je da pričamo o tome. Ako hoćemo da budemo najbolji, moraš sve da pobediš, Okupljamo se 28. jula to je ponedeljak. Analiziramo, igraćemo turnire i utakmice i mislim da ćemo tek nedelju pred Evrobasket imati dve utakmice ovde i još ne znamo sa kim. Imamo pozive i Španaca, Grka, Nemaca, Francuza... Sačekaćemo malo da vidimo da li nam to odgovara ili ne", rekao je selektor.