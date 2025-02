Ispisao je nove stranice istorije srpski as u najjačoj ligi sveta. Oborio je lični rekord po broju asistencija na ovoj utakmici i postao prvi centar, još od davne 1968. godine, koji je na jednoj utakmici ostvario 19 asistenicija.

"Najfascinantija činjenica u svemu ovome je što Nikola Jokić oseća posebnu vrstu satisfakcije kada razigrava saigrače i čini ih boljima. On bi bio presrećan i sa 19 asistencija, bez da se upiše u listu strelaca, a da pobedimo. Nijedan superstar koji je ikada bio tu nije kao on. To govori o njemu i o tome kakva je osoba, koliko je skroman i kako razume da je cela ova priča uvek veća od individualnih dostignuća", poručio je oduševljeni Meloun.