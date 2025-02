- Osećam se dobro, grad je sjajan, organizacija je dobra, ali očigledno je da sam uvek srećan kada igram. Trenutno moram da razumem situaciju, okružen sam odličnim igračima koji već duže vreme igraju zajedno. Prihvatam to, ali ostajem spreman. To je to za sada - rekao je Micić za španski "Mundo Deportivo".