Jedan od najboljih igrača crno-belih ove sezone - Karlik Džons nije uspeo da donese Partizanu prvi trofej ove sezone iako je odigrao spektakularno finale protiv Crvene zvezde (34 poena), ali ga to ne obeshrabruje za nastavak sezone.

- Bilo je pomalo teško. Jako sam želeo da dobijemo utakmicu. Mislim da smo to svi jako želeli. Bio sam takođe zaista umoran, igrao sam preko četrdeset minuta. To je uglavnom to, rekao sam, jako smo želeli tu pobedu. Stvari nisu išle u našu korist, iskreno sam bio umoran. Bilo mi je teško da gledam njihovu proslavu.