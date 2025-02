Rajaković je u popularnom košarkaškom podkastu "X&Os" otkrio kako je izgledao put od Borca iz Čačka do klupe bivšeg NBA šampiona.

Sada je otkrio kako je došlo do saradnje sa Zvezdom.

"Nikada nisam želeo prečice, uvek sam razmišljao dugoročno i birao dalji put. Primer toga je moj rad u Crvenoj zvezdi od sedam, osam godina. Kada je Marin Sedlaček dolazio u klub, on mi je rekao evo ti selekcija do 20 godina da ih treniraš. Ja sam rekao kako želim da dođem u Crvenu zvezdu, ali da radim sa pionirima i da tu generaciju izvedem do kraja", rekao je Rajaković.