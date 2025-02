Srbija je sa maksimalnim učinkom od 6-0 prebrodila kvalifikacije i plasirala se na završnicu Evrobasketa koja se od 27. avgusta do 14. septembra održava u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru.

"Dosta izazovne i komplikovane kvalifikacije iz različitih razlika. Nismo mogli da računamo na najbolje igrače, ali to je bila šansa za mlađe da dobiju priliku i pokažu svoj talenat. Kvalifikacije su prošle dobro, imali smo priliku da vidimo i nove talente. Ponosan sam, igrači su najbolji deo srpske košarke. Rekao sam im to. Oni su fantastični", rekao je Pešić.

"To ću vam reći tamo kad počnemo pripreme. Sada je rano da se priča o Evropskom prvenstvu. Sezona je dugačka, igrači igraju puno utakmica, sve se završava tek krajem juna. Svašta se dešava. Evo Jović nam se povredio, neće igrati šest nedelja", rekao je Pešić.

"Postoji sigurno sistem, ali on je u svakom smislu prevaziđen. Mora da se stvara jedan novi sistem. Mora da se promeni sistem takmičenja i to ne samo na nivou seniora. Imamo samo dva tima, Partizan i Zvezdu, koji igraju internacionalna takmičenja. Ostali klubovi su zatvoreni, ne izlaze van zemlje. Mladi igrači ne dobijaju dovoljno prilike, jer sistem takmičenja nije adekvatan. Prerano napuštaju Srbiju. Nemamo adekvatan pristup, ne možemo da im ponudimo uslove da vide perspektivu u svojoj zemlji".

Ukoliko se to ne promeni, u narednom olimpijskom ciklusu, posle OI u LA, bićemo u situaciji da budemo srećni ako se uopšte kvalifikujemo.

ABA liga uopšte nije interesantna, to više niko i ne gleda. Megu u Beogradu gledaju zbog mladih igrača koji su fantastični. Publiku ne zanima ABA liga, tek na kraju tamo. To će igrati Zvezda i Partizan, koliko utakmica - ne zna se. Ta liga nikome nije interesantna.

"Partizan je dobio četiri utakmice na strani, Zvezda je ostvarila nekoliko važnih pobeda. Sada zavise od svojih rezultata, a to je uvek jedna dobra prednost. Sve je u rukama Partizana i Zvezde da ostvare cilj i odu u plej-of "

"Oni žele da igraju i to pitanje se nikada ne postavlja. Jedino pitanje je da li mogu. Ako nisi dovoljno mentalno i fizički spreman jer dolaziš iz sezone koja je izuzetno teška, ili te stignu neki privatni problemi i obaveze, povrede, onda se ne osećaš dovoljno spremnim da preuzmeš odgovornost koju od tebe traži trener, ekipa, ali i javnost. Videćemo kako će se završiti sezone. Korak po korak"

"Nisam gledao, ali pogledaću. Bilo je to snimanje ok. Malo su bili, kao i uvek - ne bih rekao dosadni...Dali smo koliko smo mogli. Svi igrači i treneri koji su učestvovali su razumeli da je to dobro za košarku, pa smo se zbog toga trudili da slobodno vreme iskoristimo za snimanje te serije", rekao je Pešić.