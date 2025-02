- Odlaskom Vokera se zna koji igrač će da uzima većinu lopti i napada, a pogotovu odgovornost kada se utakmica bude lomila. Naravno, mislim na Fransiska . On je opasnost broj jedan, ostali igrači će pokušati da iskoče i dobiju više prostora, ali treba da gledamo sebe i kući sa našim navijačima, nadam se da će sve biti u okviru fer-pleja, da će nas podržavati kako umeju i da će nam pomoći da pobedimo. Ako budemo izgledalo dobro, verujem da neće biti problema.

- Velika čast biti na listi sa svim tim igračima, iako imam još mnogo da radim da bih probao da ih sustignem i da makar malo vratim reprezentaciji kao oni. Sigurno će mi to biti motiv. Išao sam na lični rekord, jer sam ranije postigao 33, pa su mi 34 poena bila lična satisfaikcija, ali kada je izašla statistika velika čast.

- Teo je odmah krenuo da me zeza, da sam ja igrao protiv Finske u Finskoj, a da je on igrao polufinale Evropskog prvenstva… Meni je veoma žao što je on sada drugi, a ja prvi - sa osmehom na licu komentarisao je dobro raspoloženi Filip Petrušev.