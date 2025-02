"Fokusiran sam na ove momke, ne pokušavajte da da me uhvatite bez 'garda', nećete uspeti".

"Voker nije odluka... Morate da zamenite igrača koji više ne želi da igra iz ličnih razloga i onda istražujete tržište. Ako razmišljate o tome da je tim kao Real angažovao igrača za jedan meč razumećete da to nije upalilo. Odluka je kada imate više opcija. Ja želim igrača koji će pomoći ovim igračima, koji će pokušavati da to uradi sa ovom grupom igrača. Pravac je napravljen sa ovom grupom igrača, ne sa onim ko dolazi. Voleo bih da imam igrača koji dribla, može da igra jedan na jedan i odbranu. Onda, sve ostalo, videćemo. Moguće je, bio bih srećan, ali videćemo".

"Bolomboj... Mi imamo nekad tendenciju da zaboravimo da su promenili lica svog tima, u redu? Doveli su dva igrača, Brauna i Petruševa, verujem da su obojica potencijalni starteri. Petrušev rešava utakmice, postiže 20 poena, ima mnogo oružja. Pojačali su tim, imaju visinu. Kada to imate možete da igrate "switching" odbranu vrlo dobro. To neutrališe primarne opcije svakog napada, a nekada to nije moguće. Vrlo su težak i opasan tim za sve rivale".